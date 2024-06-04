Hizbullah, İsrail'i vurdu: Yangınamüdahale edildi
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıya roket saldırısı ile karşılık verdi. Hizbullah'ın saldırısı ile İsrail'in Yukarı Celil bölgesinde yangın çıktı. Yangına, 14 itfaiye ekibiyle müdahale edildiği belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği 5 hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybetti. İsrail'in saldırısına karşılık veren Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Yukarı Celil bölgesine roketli saldırı düzenledi.
Ynet haber sitesinde yer alan habere göre, Hizbullah'ın saldırısı nedeniyle Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.
İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.
Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan medyasının geçtiği haberlerde ise İsrail'e ait insansız hava aracının Sayda kentinin güneyindeki kara yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın araç saldırısına ilişkin geçtiği haberde, saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Haberde, ölen kişiyle ilgili başka detay paylaşılmadı.