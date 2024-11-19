Hizbullah Tel Aviv'i İHA'larla vurdu

İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan füze saldırısı gerçekleştirildi. İsrail ordusu, şarapnel parçalarının Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere düştüğünü aktarırken polisten aksi yönde açıklama geldi.

Yerel basına konuşan İsrail Polis Teşkilatı yetkilisi, bölgeye doğrudan isabet olduğunu ve bir binanın yıkılma riskinin bulunduğunu belirtti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada Tel Aviv'deki hassas askeri noktaların İHA'larla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, hedef alınan askeri noktaların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.