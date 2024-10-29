Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

İsrail tarafından Beyrut’ta düzenlenen bir saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından, örgüt liderliğine Naim Kasım getirildi. İran destekli Hizbullah’tan yapılan açıklamada, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah'ın yerine Şeyh Naim Kasım'ı Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçti” ifadeleri yer aldı.

Nasrallah’ın ölümünün ardından Hizbullah içinde yeni liderin kim olacağı konusunda tartışmalar yaşanmış ve ismi öne çıkan diğer bir aday olan Haşim Seyfettin’in de bir İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi örgütün liderlik sürecini daha da hareketlendirmişti.

Kasım’dan ilk açıklama: Silahlarımızı bırakmayacağız

Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra 8 Ekim’de televizyondan yayınlanan bir konuşma yapan Kasım, ABD ve İsrail’e sert mesajlar verdi. Gazze'deki olaylarla ilgili ABD'yi suçlayan Kasım, "ABD, Gazze’de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarının kendilerini durdurmayacağını vurgulayan Kasım, “İmkânlarımız sağlam, İsrail’in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir” dedi.

Hizbullah'ın yeni lideri olan Kasım, uzun süredir Nasrallah’ın yardımcısı olarak görev yapıyordu ve örgüt içinde etkili bir isim olarak biliniyordu. Hizbullah'ın liderliğine getirilmesi, örgütün İran destekli stratejik hedeflerine yönelik bağlılığını sürdüreceği sinyallerini veriyor.