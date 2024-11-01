Hizbullah'tan İsrail'e son zamanların en ölümcül saldırısı!

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği iki ayrı roketli saldırıda Metula'da 5, Hayfa yakındalarıdaki Kibbutz Afek'te 2 kişi olmak üzere toplam yedi kişi öldü. Saldırılar aylar sonra gelen en ölümcül misilleme olarak kaydedildi.

Metula Yerel Meclisi'nden gelen açıklamaya göre Metula'da ölen 5 kişiden 4’ü yabancı uyruklu işçilerdi. Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2 roketin Metula’da açık bir alana düştüğünü, Celile bölgeleri üzerinde de 30 roketin durdurulduğunu açıkladı.

'Hizbullah komutanı öldürüldü'

IDf tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Borj Qalaouiye kasabasında dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah'ın güdümlü tanksavar füze biriminin komutanı Muhammed Halil Aliyan’ın öldürüldüğünü bildirdi.

Aliyan, İsrail'in kuzeyindeki Nir Kayalığı bölgesine yönelik saldırılardan sorumlu olan Hajjar bölge birimindeki tanksavar dizisinin komutanıydı.