Hizbullah'tan İsrail'in üç askeri noktasına saldırı

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı ve çatışmaların bilançosu hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in sınırdaki Yiftah ve Blida askeri noktalarının güdümlü füze ve uygun silahlarla vurulduğu belirtilen açıklamada, El-Rahib noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, başka bir açıklamasında ise İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi.