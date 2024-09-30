Hizbullah'tan 'Nasrallah' açıklaması

İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da ipler koptu. İsrail bu sabah ilk kez Beyrut'un merkezini vurdu. İsrail savaş uçakları peş peşe bombalar yağdırırken Hamas'ın Lübnan şefi Fetih Şerif Ebu el-Emin'in öldüğü açıklandı.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği siber saldırının yankıları sürerken, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğünü duyurması şok etkisi yarattı.

Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah lideri kim olacak merak edilirken, örgütten kritik açıklamalar geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım tarafından yapılan açıklamalarda "Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır." denildi.

Nasrallah ile beraber birçok direniş liderlerini de kaybettiklerini açıklayan Kasım, İsrail'in Lübnan'da belirli köyleri ve evleri hedef aldığını, sağlıkçılara ve sivillere saldırdığını söyledi.

'Bu vahşet yanına kalmayacak'

İsrail'i "Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor" diyrek tehdit eden Kasım, şöyle devam etti:

"Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok fazla kayıp verdik. Ama biz ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımı bizimle."

'Yola komuta grubu ve liderlerimizle devam edeceğiz'

Kasım, örgütün bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir. Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut."

'Gereken her şey planlandı'

"Gereken her şeyin" planlandığı gibi yapılacağını söyleyen Kasım, "Kayıplara karşı planlarımız var" diye ekledi. Kasım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz. Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığıa hazırız.

'Kara saldırısına hazırız'

İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu hazırlığında olduğu tartışmalarına da değinen Hizbullah genel sekreter yardımcısı, "Eğer kara saldırısı gerçekleştirilecekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak" diye konuştu.