Hollanda, COVID-19 kısıtlamalarını yeniden başlattı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, artan vaka sayıları ve yeni tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Rutte, yeni tedbirlerin yarın sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

Disko ve barlar kapatıldı

Açıklanan tedbirlere göre kafe ve restoranlar gece yarısı ile sabah 06.00 arasında kapalı olacak ve mesafe kuralına göre müşteri alabilecek.

Disko ve barlar yeniden kapatılacak, canlı müzik ve konserler yapılmayacak.

Bir günden fazla süren etkinlikler 24 saatle sınırlandırılacak.

Negatif test sonuçlarının geçerlilik süresi 40 saatten 24 saate indirilecek.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler mesafe kuralına göre müşteri kabul edecek.

Rutte: "İstemesek de gerekli"

Günlük vaka sayısının öngörülenden çok daha hızlı yükseldiğini belirten Rutte, bazı önlemlerin geri getirilmesine ilişkin "İstemesek de gerekli." dedi.

Rutte, başka ülkelerin Hollanda'yı kırmızı listeye almasından endişelendiklerini dile getirdi.

Hollanda'da 26 Haziran'da koronavirüs tedbirleri büyük oranda kaldırılırken maske kullanımı toplu taşıma ve liselerde zorunlu tutulmuştu.