Hollanda, COVID-19 önlemlerine geri döndü

Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenledikleri basın toplantısında bir dizi kısıtlamanın 6 Kasım'dan itibaren uygulamaya gireceğini açıkladı. Aşılama oranında yüzde 85'lik orana ulaşılmasına rağmen günlük vaka sayılarının ekim başından beri artış gösterdiğini belirten Rutte, yeni düzenlemelere aşılıların da uyması gerektiği uyarısında bulundu.

Rutte, açık-kapalı alanlarda ve kalabalık mekanlarda maske kuralının geri getirildiğini belirtti, 3 Kasım itibarıyla mesailerin en az yarısının evden yapılması tavsiyesinde bulundu.

Rutte, işverenlerin çalışanlarına koronavirüs kartı sormasını sağlayacak yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Aşılanmayanların er ya da geç koronavirüse yakalanacağını dile getiren Sağlık Bakanı Jonge, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda sağlık sisteminin hastanelerdeki yoğunluğu karşılayamayabileceğine dikkati çekti.

6 Kasım'da yürürlüğe girecek önlemler

koronavirüs kartı uygulamasının geçerli olmadığı tüm alanlarda maske takma kuralı geri getirildi.

Tüm mağazalar, toplu taşıma, kütüphaneler, belediye binaları ve süpermarketlerde maske takmak tekrar zorunlu oldu.

25 Eylül'de kaldırılan 1,5 metrelik sosyal mesafe tekrar uygulanmaya başlayacak.

Koronavirüs kartı uygulamasının kapsamı genişletildi

Daha önce restoran ve kafelerin kapalı alanları, tiyatrolar ve stadyumlarla sınırlı tutulan koronavirüs kartı uygulaması müzeler, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, spor salonları, yüzme havuzları ve kafelerin açık alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

18 yaşın altındakilere yönelik spor etkinlikleri koronavirüs kartı uygulamasından muaf tutuldu.

Öte yandan basın açıklaması sırasında bir grup protestocu geri getirilen önlemlere tepki gösterdi.

Hollanda polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada Lahey'deki Turfmark meydanının toplantı ve gösteri için yasak bölge ilan edildiğini açıkladı.