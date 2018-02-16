Hollanda, "Ermeni soykırımı" iddiasını tanımaya hazırlanıyor

16 Şubat 2018

Geçen hafta Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, 1915'de yaşanan olayları "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre, koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç partinin de destek verdiği belirtildi.

CU Milletvekili Joel Voordewind, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların "soykırım" olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.

İktidar ortağı CU'ya göre, Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesi güçlü bir sinyal olacak.

Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi. Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey yönetiminin tepkisi olumlu olacak.

Hollanda, Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti