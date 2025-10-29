Hollanda genel seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Hollanda’da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerde vatandaşlar sandık başına gitti. Yerel saatle 07.30’da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi, 21.00’e (TSİ 23.00) kadar sürecek.

Seçimlerde 1166 aday ve 27 siyasi parti, Temsilciler Meclisi’ndeki 150 sandalye için yarışıyor.

Türk kökenli 34 adayın da bulunduğu seçimlerde, hiçbir partinin tek başına iktidar kurmaya yetecek 76 milletvekili sayısına ulaşması beklenmiyor.

İlk sonuçların gece geç saatlerde, resmî sonuçların ise 7 Kasım’da açıklanacağı bildirildi.

Koalisyon pazarlıkları uzun sürebilir

Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketleri açıklanacak. Resmî sonuçların ilan edilmesinin ardından, en fazla milletvekili çıkaran parti hükümet kurma görüşmelerine başlayacak.

Ancak, ülkede daha önce hükümetin kurulması 2023 seçimlerinde 223 gün, 2021’de ise 229 gün sürmüştü. Uzmanlara göre, bu seçim sonrasında da haftalar, hatta aylar sürebilecek bir koalisyon pazarlığı dönemi bekleniyor.

Aşırı sağın toplam sandalyesi artıyor

Son anketlere göre, aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), Demokratlar 66 (D66) ve seçimlere ortak listeyle giren İşçi Partisi (PvdA) – Yeşil Sol (GroenLinks) ittifakının 23’er sandalye kazanması öngörülüyor.

PVV’nin 2023 seçimlerinde kazandığı 37 sandalyenin 23’e düşmesi bekleniyor. Buna karşın diğer aşırı sağcı partiler Demokrasi İçin Forum (FvD) ve JA21, oy oranlarını artırarak sırasıyla 6 ve 11 milletvekili çıkarabilir. Böylece aşırı sağcıların toplam sandalye sayısının 41’den 45’e yükseleceği tahmin ediliyor.

İktidar partilerinde düşüş

Dilan Yeşilgöz-Zegerius’un liderliğini yaptığı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), anketlerde 24 sandalyeden 16’ya geriledi.

Koalisyon ortaklarından Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) de 20 sandalyeden 1’e düşebilir.

Aşırı sağcı Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) partisinin de 7 sandalyeden 5’e düşmesi bekleniyor.

Denk Partisi oylarını koruyor

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadelesiyle bilinen, Filistin haklarını savunan Denk Partisi, 2017’den bu yana Meclis’te temsil ediliyor.

Bu seçimde 50 adayla yarışan Denk’in listesinde 22 Türk kökenli aday yer alıyor. Anketler, partinin mevcut 3 sandalyesini koruyacağını gösteriyor.

Hollanda’da sık seçim dönemi

Hollanda’da Temmuz 2024’te göreve başlayan dörtlü koalisyon hükümeti, göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran’da düşmüştü.

Ağustos ayında NSC’nin hükümetten çekilmesiyle koalisyonu yalnızca VVD ve BBB partileri sürdürdü.

Son dört hükümetin tamamı göçmen politikaları yüzünden erken seçime giderken, ülke uzun süredir istikrarsız koalisyon döneminden geçiyor.