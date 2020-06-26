Hollanda hükümetinden Air France-KLM birleşmesine 3.4 milyar euro destek

26 Haziran 2020

Hollanda hükümetiden yapılan açıklamada Air France ve KLM Dutch’a bağlı KLM’nin birleşmesini için 3.4 milyar euroluk destek verileceğini açıklarken Maliye Bakanı Wopke Hoekstra verilen desteğin 2.4 milyar eurosunun garantili banka kredisi 1 milyar eurosunun da doğrudan kredi olarak sağlanacağını açıkladı.

Hoekstra Lahey’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bu paketi KLM ve Air France’ın ekonomimizde oynadıkları önemli rolü sürdürebilmeleri adına açıkladık. Geçtiğimiz haftalarda sancılı süreci elimizden geldiğince eşit hissedilmesi için çalıştık” dedi ve pilot maaşlarının yüzde 20 düşürüldüğünü ancak firmanın da giderleri yüzde 15 düşürdüğünü ekledi.

Birleşme esnasında kimsenin işten çıkarılmasının beklenmezken Hoekstra 30 bin kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Hükümetin açıkladığı desteğin yürürlüğe girmeden önce Avrupa Birliği tarafından onaylanması gerekiyor.

Fransa daha önce Air France için 7 milyar euroluk bir kurtarma paketi açıklamıştı.