Hollanda, kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırıyor

Ülkede uygulanan tedbirlerde gevşeme planı kapsamında 28 Nisan'da başlayan normalleşme adımlarında dördüncü aşamaya 26 Haziran'dan itibaren geçilecek.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Başbakan Rutte, sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda maske takılmasına devam edileceğini bildirdi

Rutte, 26 Haziran itibarıyla normalleşmede büyük bir adım atılacağını ifade ederek, "1,5 metre sosyal mesafeye uymak kaydıyla neredeyse her şey serbest." dedi. Rutte, ayrıca henüz aşı olmayan ve yazın seyahat edeceklere ücretsiz COVID-19 testi yapılacağını açıkladı.

26 Haziran'dan itibaren gevşetilen tedbirler ise şöyle:

Amatör spor müsabakaları 26 Haziran'dan itibaren yapılabilecek. Eğlence sektörü normal çalışma saatlerine dönebilecek. Sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

Evlere alınabilecek misafir sayısında sınır kaldırıldı. Evden çalışma zorunluluğu kısmen kaldırılarak, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofislerin kullanılabilmesine karar verildi.

Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması kaldırıldı. Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.

Öte yandan, toplantıda, sosyal mesafe kuralı ve liselerde eğitimin gelecek yıl nasıl yapılacağına ilişkin planlamanın ağustosun ortasında açıklanacağı belirtildi.