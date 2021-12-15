Hollanda, kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzattı

Hollanda hükümeti, Omicron varyantı vakalarına hazırlıkı olmak amacıyla, 15 Aralık'a kadar uygulanacak olan kısmi kapanma kararını 1 ay daha uzattı. BBC Türkçe'nin haberine göre, süpermarket ve eczane gibi zorunlu ihtiyaca dayalı ürünlerin satıldığı işletmeler dışındaki iş yerleri akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.

Yeni önlemler kapsamında, vaka sayılarının yüksek olduğu ilköğretim okulları da, 2 haftalık Noel tatili nedeniyle 1 hafta erken kapanacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs Delta varyantında zirvenin geride kaldığını belirterek, "Ancak yaklaşan Omicron dalgası için kendimizi hazırlamalıyız" dedi.

Sağlık otoriteleri, İngiltere'de vakalar üzerinde etkisini artıran Omicron varyantının, kısa süre içinde Hollanda'da da, baskın virüs varyantı haline gelmesini bekliyor.