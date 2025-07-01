Hollanda Merkez Bankası'nda görev değişimi olacak
Hollanda Merkez Bankası’nda başkanlık görevine Olaf Sleijpen getirildi. Görev süresi sona eren Klaas Knot’un yerine geçen Sleijpen, 2020’den bu yana bankanın yönetiminde yer alıyordu. Para politikasında selefiyle benzer bir yaklaşım benimsemesi beklenen Sleijpen’in, Euro Bölgesi’nin karşılaştığı ekonomik ve jeopolitik zorluklar karşısında etkili bir rol üstlenmesi öngörülüyor.
Hollanda Merkez Bankası'nda (DNB) başkanlık görevinde bayrak değişimi yaşanıyor. Dün görev süresi dolan Klaas Knot'un yerine bugün itibarıyla Olaf Sleijpen geçiyor.
Benzer etkinlikte bir liderlik tahmin ediliyor
2020 yılından bu yana bankanın Yönetim Kurulu'nda yer alan Sleijpen'in, para politikası yaklaşımında selefi Knot'a yakın bir çizgide ilerlemesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nin küresel ticaret gerilimlerinden jeopolitik risklere kadar çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Sleijpen'in benzer etkinlikte bir liderlik sergileyebileceği tahmin ediliyor.
Hollanda Merkez Bankası'nın eski Yönetim Kurulu üyelerinden Lex Hoogduin, "Knot bugünlerde daha ılımlı bir şahin olmaya başladı. Sleijpen de muhtemelen bu şekilde başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.