Hollanda seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre D66 kazandı

Hollanda’da bugün yapılan parlamento seçimlerinde oy sayımının ardından sandık çıkış anketleri açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre merkez ve liberal çizgideki Demokratlar 66 (D66) partisi seçimi önde tamamladı.

Sabah yerel saatle 07.30’da başlayan ve 21.00’de sona eren oy kullanma sürecinin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre, D66 partisi 150 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 27 milletvekili kazandı. Partinin lideri Rob Jetten’in başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Wilders’in partisi ikinci sırada

Ipsos I&O tarafından yayımlanan sandık çıkış anketine göre, aşırı sağcı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) 25 sandalye elde etti. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 23 milletvekili, Frans Timmermans liderliğindeki Yeşil Sol/İşçi Partisi ittifakı (GL/PvdA) 20 milletvekili, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ise 19 milletvekili kazandı.

Jetten: Wilders dönemine son vereceğiz

D66 lideri 38 yaşındaki Rob Jetten, seçim kampanyası boyunca Hollanda’da önceki seçimlerin galibi olan aşırı sağcı Geert Wilders’e karşı daha kapsayıcı bir yönetim sözü vermişti.

Jetten, “Evet, yapabiliriz” sloganıyla yürüttüğü kampanyasında Wilders’in “bölücü ve dışlayıcı” siyaset anlayışına son vereceklerini vurgulamıştı.

Seçim gecesi partisinin merkezinde konuşan Jetten’in, koalisyon görüşmeleri başlamadan önce diğer merkez partilerle temasa geçmesi bekleniyor.

Katılım oranı yüzde 66

Hollanda İçişleri Bakanlığı verilerine göre seçimlere katılım oranı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

Seçimde 27 parti ve 1.666 aday yarıştı. Seçmenler bu yıl da oldukça uzun oy pusulalarıyla karşı karşıya kaldı.