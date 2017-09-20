Hollanda, Srebrenitsa kararına karşı

20 Eylül 2017

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hollanda devletinin verilen kararla ilgili mahkemeyle aynı fikirde olmadığını ve Hollanda taburunun söz konusu ölümlerden sorumlu tutulmasına anlam veremedikleri belirtildi.

Bu kapsamda, kararla ilgili Yargıtaya başvurulduğu kaydedildi.

Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa'da 1995'te yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğuna 3 ay önce hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, kurbanların yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30'unun karşılanacağına karar vermişti.

Srebrenitsa Anneleri Derneğinin Hollanda aleyhinde 2007'de açtığı davanın sonucunda, Lahey Bölge Mahkemesi 2014 yılında Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak'ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda'yı kısmen suçlu bulmuştu.

Kararın ardından Srebrenitsalı kurban yakınlarının avukatı Semir Guzin, Hollada'nın kısmen suçlu bulunmasından memnun olmadıklarını, yasal çerçeve içerisinde kararı temyize götüreceklerini söylemişti.

Bosna'daki savaş sırasında BM'nin koruması altında olan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırp General Ratko Mladiç'in başında olduğu Sırp birliklerince işgal edildi. BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınan çok sayıda Boşnak, Hollandalı askerler tarafından Sırplar'a teslim edilmiş ve bu kişilerin çoğunluğu götürüldükleri ormanlık alanlarda ve depolarda katledilmişti. Srebrenitsa'da yaşananlar Avrupa Parlamentosu ve BM tarafından daha sonra soykırım olarak kabul edildi.

Kaynak: AA