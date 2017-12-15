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Hollanda'da bıçaklı saldırgan vuruldu

Hollanda'nın başkentinde Amsterdam Schiphol Havalimanında bıçaklı saldırgan alarmı yaşandı. Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. 

Hollanda'da bıçaklı saldırgan vuruldu
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Hollanda'nın başkentinde Amsterdam Schiphol Havalananında bıçaklı saldırgan paniğe neden oldu.

Acil durum sonrası havaalanının bir kısmı tahliye edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Yetkililer, olayda yaralı ya da ölü olmadığını bildirdi. Hollanda polisi olayla ilgili resmi Twitter hesabından "Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden bir adam polis tarafından vuruldu. Durum güvenli. Şüpheli gözaltına alındı." mesajını yayınladı.

Kaynak: İHA

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