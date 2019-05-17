Hollanda'da Denk Partisi AP seçimlerine hazırlanıyor

17 Mayıs 2019

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanıyor.

İşçi Partisinin (PvdA) entegrasyon politikasına güvenoyu vermediği için partiden ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından 9 Şubat 2015'te kurulan Denk Partisi, ilk defa katılacakları AP seçimleri için 3'ü Türk kökenli 14 aday gösterdi.

Hollanda'da 2017'de genel seçimlerde 3 milletvekili, 2018 yerel seçimlerinde ise katıldığı 14 belediyenin 13'ünde 33 meclis üyesi ve bölge komisyon üyesi çıkarmayı başaran Denk Partisi, AP seçimlerinde 2 vekil çıkarmayı hedefliyor.

Hollanda'da AP seçimlerine katılan 16 siyasi parti arasında yer alan Denk Partisi, "Irkçılığa sessiz kalmayalım, oyumuzu kullanalım" sloganıyla sürdürdüğü seçim kampanyası kapsamında gruplar halinde AP'de alınan kararların ve çıkarılan kanunların göçmen kökenlileri yakından ilgilendirdiğini anlatıyor.

Denk Partisinin AP seçimleri liste başı adayı Ayhan Tonca, kısa vadeli hedeflerinin aşırı sağ grupların ve partilerin yükselişi ile mücadele etmek, uzun vadeli hedeflerinin ise diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Denk Partisi gibi partilerin oluşumunu sağlamak olduğunu söyledi.

Tonca, AB'de dolaylı yönden Hollanda'daki göçmen kökenlilerin hayatını etkileyen kararlar alınıp kanunlar çıkarıldığına dikkati çekerek, "AB'de şu an en önemli konu Avrupa'nın gidişatı. AB kurulurken Avrupa ülkeleri, bunun barış, huzur ve refah için olduğunu söylemişlerdi fakat Avrupa'nın göbeğinde çok üzücü bir olay olan Bosna'da yıllar önce yaşanan dram bu barışı sağlayamadı." dedi.

Bosna Savaşı'nda yaşananların Batı Avrupa'da da tekrarlanmaması için özellikle mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Tonca, "Avrupa'da son yıllarda aşırı sağ gruplar yükselişte ve sağ partiler de bunlardan beslenerek oylarını artırıyor. Bu sadece azınlıklar için değil Avrupa'da birlikte yaşamayı ve Avrupa'yı temelinden tehdit ediyor. AB'de buna karşı mücadele yapılması mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimizden biri AB'yi çifte standart uygulamasından vazgeçirmek"

Tonca, Denk Partisi olarak AB için kısa ve uzun vadeli hedefleri bulunduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Kısa vadeli hedeflerimizden biri AB'nin güçlü bir dış siyaset yürüterek çifte standart uygulamasından vazgeçmesini sağlamak. Bunu özellikle Türkiye'nin AB'ye üyeliği sürecinde görüyoruz. Sözler verilmiş olduğu halde Türkiye 50 yıldır AB'nin kapısında bekletiliyor. Bu konuda en önemli olan aslında Avrupa'da serbest dolaşım çünkü Türkiye'den AB'ye ticari mallar gelebiliyor ama iş adamlarının kendisi gelemiyor."

Afrika ülkelerinde modern bir sömürge ile devam edildiğini ve bunun son bulması gerektiğini savunan Tonca, "Dış siyasetteki diğer bir çifte standart ise Filistin davasıdır. AB hem İsrail'i hem Filistin'i ülke olarak kabul ediyor fakat İsrail'in sürekli uluslararası hukuku çiğneyerek oradaki insanları evlerinden barklarından edip yeni yerleşim yerleri yapmasına rağmen hiçbir şekilde yaptırım uygulamıyor." diye konuştu.

Tonca, AP'ye seçildikleri zaman mazlum ve mağdurların haklarını savunmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Uzun vadede ulaşmak istediğimiz hedef ise beş sene sonra yapılacak AP seçimlerine en az 6 AB ülkesinde Denk Partisi gibi partilerin oluşumunu sağlamak ve daha güçlü bir şekilde sesi duyulmayan insanların haklarını orada savunmak olacaktır." dedi.

"AP'nin önceliği dürüst bir Avrupa ekonomisi dağılımını sağlamaktır"

Tonca, 23 Mayıs'ta Hollanda vatandaşı veya çifte vatandaşlığı bulunan Türk halkı ve diğer seçmenden etrafındakileri de teşvik edip seçime katılımın yüksek olmasını sağlayarak Denk Partisine oy vermelerini istedi.

Denk Partisinin AP seçimleri adayı Şerif Uysal da amacının dürüst siyaset yapmak olduğunu ifade ederek, "AP'nin önceliği dürüst bir Avrupa ekonomisi dağılımını sağlamaktır ve Avrupa halkının dayanışmasını, eşit hakları, aynı işe göre eşit maaşı ve dini özgürlüğü korumaktır. Bu maalesef aşırı sağın yükselmesi ile giderek baskı altında kalıyor." dedi.

Denk Partisi olarak bunu önleyeceklerini dile getiren Uysal, Avrupa'daki tüm halk ile dayanışma içerisinde olunmasını ve alınan kararların adil şekilde alınmasını istediklerini söyledi.

Uysal, son yıllarda göçmenlerin ciddi şekilde hakkını savunan tek parti olduklarını savunarak, "Hollanda'da yaşayan Türk halkından beklentimiz bizi desteklemeleri, bize güvenerek AP'ye seçilmemizi sağlamalarıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA