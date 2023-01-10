Hollanda'da enflasyon 2022'de 47 yılın zirvesine ulaştı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin 2022 yılı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, geçen yıl yüzde 10'a çıktı. Böylece enflasyon, 2022'de yıllık bazda 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Enflasyonun 2022'deki artışında özellikle enerji, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.

Hollanda'da enerji fiyatları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 114 artış kaydetti.