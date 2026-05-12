Hollanda'da hantavirüs skandalı: 12 hastane çalışanı karantinaya alındı

Nijmegen kentindeki Radboudumc tıp merkezi 12 personelin, hantavirüs hastasıyla ilgili yanlış bir işlem uyguladıkları gerekçesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını bildirdi.

Hasta, hantavirüsün patlak verdiği MV Hondius yolcu gemisinden tahliye edildikten sonra 7 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı. Ancak hasta ile temas eden personel hastanın kanını alırken, "virüsün doğası gereği" gerekli olan daha sıkı tedbirler yerine standart bir prosedür izledi.

6 hafta karantinada kalacaklar

Virüsün insansan insana bulaşmasına rağmen personelin, hastanın idrarını da uluslararası düzenlemelere göre imha etmediği ortaya çıktı. Hastaneden yapılan açıklamada, "enfeksiyon riski düşük olsa bile" hastane çalışanlarının altı hafta boyunca önleyici karantinada kalacağı belirtildi.

Radboudumc Yönetim Kurulu Başkanı Bertine Lahuis, "Üniversite tıp merkezimizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgünüz. Bu olaydan ders çıkarmak ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için olayların seyrini dikkatle inceleyeceğiz" dedi.

Pazar günü yolcular tahliye edildi

MV Hondius yolcu gemisine hantavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz pazar günü geniş çaplı bir tahliye operasyonu gerçekleştirilmiş, son 28 kişilik grup da Tenerife'den iki uçakla Hollanda'ya gönderilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, tahliye edilenlerden en az yedisinde hantavirüs tespit edildiğini, bir kişinin ise muhtemelen enfekte olduğunu açıklamıştı. Gemideki salgın sonucu üç kişi de hayatını kaybetmişti.