Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi

Hollanda'nın Lahey kentinde mahkeme, hükümetten koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulamaya konan geceleri sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi. Hollanda hükümati sokağa çıkma yasağını 23 Ocak'ta yürürlüğe koymuştu. O günden bu yana yasak pekçok defa protesto edildi.



Mahkeme, "Sokağa çıkma yasağı acil durumlara, konunun parlamentoda tartışılması için zamanın olmadığı şartmlara ilişkin yasaya dayanıyor.



Bu olayda, böyle bir aciliyet gerektiren durum yok. Geniş kapsamlı, sonuçları pek çok kişiyi etkileyecek bu tür tedbirlerin uygun yasaları temelalmaları gerekli" kararını aldı.



Hollanda'da sokağa çıkma yasağı 21.00 ile 04.30 saatleri arasında uygulanıyor ve 3 Mart'a kadar devam etmesi öngörülüyor.