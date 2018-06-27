Hollanda'da otobüs şoförleri zam yalebiyle greve gitti

27 Haziran 2018

Hollanda'da İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce otobüs şoförü, ülke genelinde en az 3 günlük grev ilan etti.

Grev nedeniyle ülkenin büyük bölümünde otobüsler çalışmıyor. Bu nedenle toplu ulaşımda bazı aksamalar yaşandı.

FNV tarafından yapılan açıklamada, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gereken somut adımların atılmasına yönelik halen anlaşmaya varılamadığı ve bu yüzden grev kararı alındığı ifade edildi.

FNV, geçen yıl ekim ayından beri işverenlerle iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Lahey'de şehir içi otobüs şoförlerinin çoğu ise farklı sözleşmelere tabi olmaları nedeniyle greve katılmadı.

Binlerce otobüs şoförü aynı gerekçelerle ocak ayında bir gün, nisan ayında iki gün ve son iki ayda dönüşümlü grev yapmış, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA