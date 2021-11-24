Hollanda'da pandemide en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 789 arttı. Açıklanan rakam, salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede vaka sayıları son 9 günde 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2 bin 535'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 505 olduğu ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kapanmanın kapsamı genişletilebilir

Hollanda'da hükümet, 3 Aralık'ta yapmayı planladığı COVID-19 önlemlerine ilişkin toplantıyı erkene çekerek 26 Kasım'a aldı.

Hollanda Bilim Kurulu OMT'nin bugünkü toplantısından çıkacak tavsiye kararına göre hükümetin kısmi kapanma tedbirinin kapsamını genişleteceği düşünülüyor.

Hollanda'da birçok hastane yatak kapasitesinin dolması sebebiyle COVID-19 hastalarına gerekli tedaviyi veremeyecek durumda olduğunu açıklamıştı.

Ülkede yüksek vaka sayıları nedeni ile 13 Kasım'dan bu yana "kısmi kapanma" uygulanıyor.