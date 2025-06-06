Hollanda'da seçim tarihi belli oldu

Hollanda'da koalisyon hükümetinin salı günü çökmesinin ardından gözler erken seçime çevrildi. Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim tarihinin belirlendiğini duyurdu. Bakan Uitermark, "Seçimler 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak. Önümüzdeki dönemde demokrasimizin bu önemli gününün sorunsuz geçmesi için belediyeler ve diğer paydaşlarla birlikte hazırlık yapacağım" ifadelerini kullandı.

Anketler, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi/Yeşil Sol ittifakı arasında kıran kırana bir yarış olacağını gösteriyor.

Wilders liderliğindeki PVV, koalisyondan çekilmişti

Aşırı sağcı Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek göç politikası konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu PVV'yi 3 Haziran Salı günü iktidar koalisyonundan çekmiş, saatler sonra Başbakan Dick Schoof ile kabinesi istifa etmişti.

Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu. Wilders koalisyondaki diğer 3 parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde koalisyon hükümetinden çekileceğini belirtmişti.

Hollanda'da koalisyon hükümeti Temmuz ayında kurulmuştu.