Hollanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

26 Ocak 2018

Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da silahlı bir kişi, bir cadde üzerinde açtığı ateşle bir kişiyi öldürdü, iki kişiyi ise yaraladı.

RT'de yer alan habere göre, Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, kimliği belirlenemeyen bir kişi veya kişilerin Amsterdam merkezinde bulunan bir cadde üzerinde etrafa ateş açtığı, olayda bir kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, olayla bağlantılı birden fazla kişinin olduğunu ve saldırganların yüzlerinin maskeli olduğunu ifade ettiler. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, saldırıda oyun alanında oynayan bir çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.