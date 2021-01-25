Hollanda’da sokağa çıkma yasağı protestosu

Hollanda’da pazar günü düzenlenen sokağa çıkma yasağı karşıtı eylemler kontrol den çıktı ve göstericiler polisle çatıştı. Çıkan çatışmaların yanı sıra, araçlar yakıldı ve kimi dükkanlar yağmalandı.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte, geçtiğimiz hafta, 22 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan dileceğini açıklamıştı.

Hollanda’da COVID-19 vakaları kasım ayında günde 10 bin yeni vakaya kadar yükselmiş, daha sonra günlük 5 bin vakaya kadar gerilemişti.