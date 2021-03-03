Hollanda’da test merkezine bombalı saldırı

Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada çarşamba sabah saatlerinde Bovenkarspel kasabasındaki test merkezinin dışında boru bombası ile yapıldığı düşünülen saldırıda kimsenin yaralanmadığı, ancak camların kırıldığı belirtildi.

Polisin bölgedeki incelemesi sürerken, yetkililer COVID-19 kısıtlamalarına ilişkin kitlesel gösterilerin de olduğu ülkede saldırının bilerek test merkezi yakınında gerçekleştiğini düşünüyor.

Saldırı ülkede COVID-19 aşı merkezlerine yapılan ilk saldırı değil, 23 Ocak'ta da Urk kasabasında bir aşı merkezi karantina karşıtı göstericiler tarafından ateşe verilmiş, polis tutuklamalar yapmıştı.