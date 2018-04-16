Hollanda'da Türk konsolosluğuna saldırı girişimi

16 Nisan 2018

Hollanda savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rotterdam’daki Türk Konsolosluğuna saldırı planlayan 4 erkek zanlının tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, 4 zanlının da Fas kökenli Hollandalı olduğu ifade edilirken, saldırı planının 2017’de tutuklanan bir kişinin telefon dinlenmesinde elde edilen ses kayıtlarında ortaya çıktığı aktarıldı.

Üç kişinin bu hafta hakim karşısına çıkarılacağı, dördüncü kişinin ise Belçika’da yakalandığı kaydedildi.

4 kişinin Türk konsolosluğuna yönelik saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirmek istediğine ilişkin henüz bir bilgi yok.