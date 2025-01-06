Hollanda'da yeni doğan isimlerinde 2024 trendi! 2 sıra geriledi: Muhammed 4. sırada

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında erkek bebeklere verilen isimler arasında "Muhammed" dördüncü sırada yer aldı. Aynı ismin farklı yazılış biçimleriyle birlikte toplamda 715 kez tercih edildiği belirtildi.

Erkek bebekler için en popüler isim 922 kez tercih edilen "Noah" olurken, kız bebeklerde ilk sırayı 657 kez tercih edilen "Emma" aldı. "Muhammed" ismi, 2023 yılında 721 kez tercih edilerek ikinci sırada yer almıştı.

Hollanda’daki değişen isim tercihleri

Uzmanlar, "Muhammed" isminin popülerliğinin, ülkedeki Müslüman nüfusun artışı ve kültürel çeşitliliğin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Farklı yazılışlarıyla birlikte değerlendirilen bu isim, Hollanda’da yıllardır en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor.

Kız isimlerinde "Emma" lider

Kız bebeklerde ise "Emma" bir kez daha zirvedeki yerini korudu. 2024 yılında toplamda 657 kız bebeğe bu isim verildi. Emma’yı sırasıyla "Mila" ve "Julia" takip etti.