Hollanda’dan Eurovision resti: İsrail katılırsa biz yokuz
Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, İsrail’in katılımına izin verilmesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklarını açıkladı. “Gazze’deki insani trajedi” gerekçesiyle alınan karar, Eurovision’un apolitik yapısının ihlal edildiği ve basın özgürlüğünün engellendiği vurgulanarak duyuruldu. Hollanda böylece Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda’nın ardından boykot kararı alan ülkeler arasına katıldı.
2026 yılında düzenlenecek Eurovision öncesi Avrupa’da İsrail tartışması büyüyor.
Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in yarışmaya katılımına izin verilmesi halinde Hollanda’nın da Eurovision’a katılmayacağını duyurdu.
“Gazze’deki trajedi nedeniyle savunamayız”
Açıklamada, Gazze’de devam eden insani trajedinin İsrail’in yarışmaya katılımını savunulamaz hale getirdiği ifade edildi. İsrail’in mevcut durumda Eurovision’un apolitik yapısıyla bağdaşmadığı vurgulandı.
Boykot eden ülkeler artıyor
Hollanda, böylece daha önce aynı gerekçeyle yarışmaya katılmama kararı alan Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda’nın yanına eklendi.
“Eurovision’un ruhuna aykırı”
AVROTROS, bu yıl yapılan Eurovision’da İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığını belirterek, bunun yarışmanın apolitik yapısına aykırı olduğuna dikkat çekti.
Açıklamada ayrıca, “uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesi” nedeniyle basın özgürlüğünün ağır biçimde ihlal edildiği kaydedildi.