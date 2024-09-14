Hollanda'dan göçmen sorunuyla mücadelede yeni adım! Tedbirler sıkılaştırılıyor

Yeni kabine programını açıklayan Hollanda'daki koalisyon hükümeti, göçmen sorunuyla mücadelede daha sıkı tedbirler uygulanmasına imkan veren olağanüstü hal ilan etmeye ve Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerinden çekilmeye hazırlanıyor.

Savaş, afet ve pandemi durumlarında, hükümetin Meclise danışmaksızın düzenleme çıkarabilmesine imkan veren olağanüstü halin Danıştay tarafından ele alınacağı ifade edildi.

Sıkı göç politikaları

Hükümet programında, olağanüstü hal rejimine geçilerek Meclis'e danışmaksızın bakanlar kurulu tarafından yasal düzenleme çıkarma yoluna gidilmesinin amaçlandığı belirtilerek, aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyenlere, Hollanda'da düzenli ve yeterli gelir getiren bir işte çalışma ve en az 2 yıldır bir konutta ikamet ediyor olma şartının getirileceği ifade edildi. Öte yandan, 18 yaşını geçen çocuklar için aile birleşimi hakkından faydalanılamayacağı belirtildi.

Değişen koşullar sebebiyle yenilenen iltica başvurularının daha sıkı bir incelemeden geçirileceği, ayrıca bir duruşmaya ya da randevuya gelmeyen sığınmacıların başvurularını reddetme imkanı da olacağı vurgulandı. Hollanda'daki belediyelere zorunlu olarak göçmenleri paylaştırma politikasından vazgeçileceği belirtilen programda, oturum izni olmayanların zorla sınır dışı edileceği bilgisi verildi. Programda, sınır kontrollerinin artırılmak istenildiği ve 5 yıllık kesintisiz oturumu olanlara verilen süresiz oturum alma şartının "10 yıllık kesintisiz oturuma sahip olma" şeklinde değiştirileceği ifade edildi.

Danıştay'ın kararı beklenecek

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, programla ilgili düzenlediği basın toplantısında, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söyledi. Danıştay'ın incelemesinin 6 ila 8 hafta sürebileceğini ifade eden Schoof, olağanüstü halin ne zaman ve hangi şartlarla sona ereceğine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun bir karara varmadığını söyledi.

Schoof, "Göçmen akını azaldığında ve Hollanda halkı bunu tekrar taşıyabileceğini hissettiğinde ve konut piyasasına erişim, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitim yeniden normalleştiğinde" göçmen krizinin kontrol edilebilir hale geleceğini ve olağanüstü halin sona ereceğini bildirdi.