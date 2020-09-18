Hollanda'dan Suriye'ye, "insan hakları ihlalleri" davası

18 Eylül 2020

Hollanda, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümetini işkence yapmak ve kimyasal silah kullanmak gibi insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak için Suriye'ye Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmaya hazırlanıyor.

Suriye, Birleşmiş Milletler'in (BM) en üst yargı mercii olan Lahey'deki mahkemeye yapılan hukuki başvuru konusunda bilgilendirildi. Hollanda'nın bu başvurusu, Suriye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına yol açabilir.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok parlamentoya hitap ettiği metinde, "Bugün Hollanda, Suriye'yi işkence başta olmak üzere büyük insan hakları ihlalleri yapmaktan uluslararası hukuk altında sorumlu tutmak için karar almıştır" dedi.

Metinde, Suriye'nin BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne uyması gerektiğinden de bahsediliyor. Şam yönetimi bu sözleşmeyi 2004 yılında imzalamıştı.