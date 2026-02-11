Hollandalı bira üreticisi 6 bine kişiyi işten çıkaracak

Hollandalı bira üreticisi Heineken, maliyetleri düşürmeye yönelik yeni bir adım kapsamında binlerce pozisyonu sonlandırmayı planlıyor.

Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sine denk gelen 5 bin ila 6 bin rolün kaldırılacağını açıkladı. Bu kararın, yılda yüz milyonlarca Euro tasarruf sağlamayı amaçlayan programın bir parçası olduğu belirtildi.

Karar, şirketin 2025'in son çeyreğinde bira satış hacimlerinde yıllık bazda yüzde 1,7 gerileme bildirmesinin ardından geldi. Yıl genelinde ise hacimler yüzde 1,2 düştü. Heineken'in önemli pazarlarından Avrupa'da 2025 yılı boyunca hacimler yüzde 3,4 azaldı.

Dünya Kupası'na rağmen sınırlı büyüme beklentisi

Sektör analistleri, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek futbol Dünya Kupası'nın olası katkısına rağmen, bu yıl bira hacimlerinde sınırlı bir büyüme bekliyor.

Heineken CEO'su Dolf van den Brink, "Bira piyasası koşulları için yakın vadeli beklentilerimizde ihtiyatlı kalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Van den Brink'in görevini Mayıs ayı sonunda bırakacağı açıklandı.

Şirketin tasarruf planı, küresel tüketici talebindeki zayıf görünümün sektör üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.