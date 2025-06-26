Hollandalı tüketici gruplarından Booking.com'a karşı toplu dava!

Hollanda merkezli iki tüketici kuruluşu, Booking.com'a karşı yıllardır devam eden otel fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle yasal süreç başlattı. Tüketici Rekabet Talepleri Vakfı (CCC) ve Tüketiciler Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, şirketin 2013 yılından bu yana otel rezervasyonlarında tüketicilerden fazla ücret talep ettiği ve bu durumun Hollandalı müşterilere yüz milyonlarca euro zarar verdirdiği öne sürüldü.

SAüreç başlatıldı

CCC Başkanı Bert Heikens, "Yaptığımız araştırmalar Booking'in Ocak 2013'ten bu yana rekabet kurallarını ve tüketici yasalarını ihlal ettiğini gösteriyor" dedi. Söz konusu davada etkilenen tüketicilere ulaşmak isteyen kuruluşlar, şikayetlerin toplandığı bir süreci de başlattıklarını duyurdu.

Öte yandan 2024 yılında Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Booking.com'un otellerin kendi web sitelerinde ya da rakip platformlarda daha düşük fiyat sunmasını engelleyen şartlarının rekabeti sınırlayabileceğini kabul etmiş, ancak bu tür uygulamaların AB rekabet yasalarına aykırı olmadığını karara bağlamıştı.