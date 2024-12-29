Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Norveç basını uçağın hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.

Yıl başı öncesi tedirgin eden kazalar

Yıl başı öncesi uçuşlar sıklaşır, seyahatler artarken arka arkaya yaşanan uçak kazaları yolcuları tedirgin etti. Bu sabah Güney Kore'de bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 100'den fazla, 4 gün önce de Azerbaycan uçağının düşmesi ile 100'e yakın yolcu hayatını kaybetmişti.