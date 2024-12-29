Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağının acil iniş yaptığı sırada pistten çıktığı öğrenildi. Bugün düşen Güney Kore'deki yolcu uçağı ile 4 gün önce düşen Azerbaycan uçağının ardından gelen bu haber yıl başı öncesi seyahaet edecek yolcuları tedirgin etti.
Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.
Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Norveç basını uçağın hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.
Yıl başı öncesi tedirgin eden kazalar
Yıl başı öncesi uçuşlar sıklaşır, seyahatler artarken arka arkaya yaşanan uçak kazaları yolcuları tedirgin etti. Bu sabah Güney Kore'de bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 100'den fazla, 4 gün önce de Azerbaycan uçağının düşmesi ile 100'e yakın yolcu hayatını kaybetmişti.