Hollanda'ya inen 600 kişinin 13'ünde Omicron çıktı

BBC'nin haberine göre, Hollanda'da tespit edilen Omicron vaka sayısı, AB ülkelerinde şu ana kadar tespit edilen en yüksek vaka olarak kayda geçti.

Pazartesi gününden sonra ülkeye 5 binden fazla kişinin geldiğini belirten sağlık otoriteleri, Omicron varyantı vakalarının artmasını bekliyor.

Güney Afrika'nın Cape Town ve Johannesburg kentlerinden Amsterdam Schipol Havalimanı'na inen iki uçaktaki toplam 600 yolcudan 61'inin testleri pozitif çıkmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), B.1.1.529 olarak tanımlı COVID-19 varyantını 'endişe verici varyant' kategorisine aldı. Varyant, Yunan alfabesinin 15. harfiyle Omicron olarak isimlendirildi.