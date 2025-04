Hollywood oyuncusu Nicky Katt, 54 yaşında hayatını kaybetti

Dazed and Confused, Boston Public ve Full Frontal gibi yapımlarla tanınan oyuncu Nicky Katt, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Richard Linklater’ın 1993 yapımı Dazed and Confused filmiyle çıkış yapan Katt, Steven Soderbergh'in Full Frontal ve Behind the Candelabra gibi projelerinde de rol aldı. Kariyeri boyunca genellikle “kötü adam” karakterleriyle öne çıkan oyuncu, 2002 yapımı Full Frontal filminde Julia Roberts ve Brad Pitt’le birlikte kamera karşısına geçmişti.

Katt, son olarak 2018 yılında Casual adlı komedi dizisinin bir bölümünde izleyici karşısına çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun vefatı, Hollywood'da üzüntüyle karşılandı.