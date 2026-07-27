Hollywood yıldızından Netanyahu'ya sert sözler: 'Sen manyak bir katilsin'

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Ruffalo, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Han'ın görevden alınmasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını savundu.

Netanyahu'ya seslenen Ruffalo, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın" ifadelerini kullandı.

Kerim Han hakkındaki soruşturma süreci

Kerim Han, Mayıs 2024'te Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti. Han, daha sonra kendisine yöneltilen cinsel taciz iddialarının ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.

UCM'nin mart ayında görevlendirdiği üç yargıçtan oluşan bağımsız heyet, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen soruşturmada Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Buna karşın UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu, 8 Haziran'daki toplantısında Han'ın görevini "ağır şekilde suistimal" ettiği yönünde karar alarak Başsavcı'yı geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Nihai kararın ise mahkemeyi kuran 125 taraf devletin katılımıyla 24 Temmuz'da yapılacak özel oturumdaki oylamaya bırakıldığı bildirilmişti.

Gizli oylamayla görevden alındı

UCM Taraf Devletler Meclisinde 24 Temmuz'da gerçekleştirilen gizli oylamada, Han'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" işlediğine hükmedildi. Mutlak çoğunlukla alınan karar doğrultusunda Han, Roma Statüsü'nün 46'ncı maddesi uyarınca görevinden alındı.

Han'ın avukatları ise oylama sürecinde kendilerine savunma yapma ve akreditasyon hakkı verilmediğini öne sürdü. Avukatlar, karar sürecinin hukuka aykırı ve usul açısından adil olmayan biçimde yürütüldüğünü, ayrıca delillerle desteklenmediğini savundu.

Şubat 2021'de UCM Başsavcılığına seçilen Kerim Han, 16 Haziran 2021'de yemin ederek mahkemenin üçüncü başsavcısı olarak göreve başlamıştı.