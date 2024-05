Hollywood'un akıl hocası Roger Corman 98 yaşında öldü

Hollywood'un en ünlü oyuncu ve yönetmenlerinin çoğuna ilk fırsatlarını veren yazar ve yönetmen Roger Corman, Kaliforniya'daki evinde 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Associated Press'te yer alan habere göre, "Little Shop of Horrors" ve "Attack of the Crab Monsters" gibi düşük bütçeli klasiklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan Roger Corman, "B türü film (düşük bütçeli filmler) kategorisinin kralı" olarak biliniyordu.

Corman'ın ölümüne ilişkin eşi ve kızları tarafından yapılan açıklamada "Onu tanıyan herkese karşı cömert, açık yürekli ve nazikti. Kendisine nasıl hatırlanmak istediği sorulduğunda, 'Ben bir film yapımcısıydım, o kadar' derdi" ifadesi yer aldı.

"Terminator" filmeri ve "The Abyss" ile "The Walking Dead" televizyon dizilerinin yapımcısı Gale Ann Hurd, "Roger Corman benim ilk patronum, hayat boyu akıl hocam ve kahramanımdı. Roger sinema tarihinin en büyük vizyonerlerinden biriydi" dedi.