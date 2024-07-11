Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı George Clooney'den ABD Başkanı Biden'a çağrı

ABD'de 5 Kasım günü yapılacak olan Başkanlık seçimlerine 3 ay kala, Demokratların önde gelen bağışçılarından George Clooney tarafından ABD Başkanı Joe Biden'a "yarışı bırakma" çağrısı yapıldı.

Clooney'nin çağrısı, Cumhuriyetçilerin adayı olan Eski Başkan Trump ile katıldığı münazara programındaki performansı eleştirilen Biden hakkında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den, yarışta kalıp kalmayacağına karar vermesi için zamanın "daraldığını" söyleyerek parti içinde artan huzursuzluğa katılmasının ardından geldi.

BBC'de yer alan habere göre, Hollywood'un dünyaca ünlü aktörü Clooney, Başkan'ın kariyerinde pek çok savaşı kazandığını ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı verdiği savaş" olduğunu söyledi.

Defalarca yarışta kalacağını ve rakibi Trump'ı yeneceğini belirten Biden'a ilişkin New York Times gazetesine konuşan Clooney, üç hafta önce bir bağış toplama etkinliğinde tanıştığı Joe Biden'ın 2010'daki Biden olmadığını ifade etti ve "2020'nin Joe Biden'ı bile değildi" diye ekledi.

"Parti liderlerimiz bize, 51 milyon insanın bizim gördüklerimiz ile aynı şeyi görmediğini söylemeyi bırakmalı" diyen Clooney, "Bu yaşla ilgili. Başka bir şey değil. Kasım ayında bu başkanla kazanamayacağız" dedi.

Endişelerinin konuştuğu tüm Kongre üyelerinin endişeleriyle örtüşüğünü belirten Clooney, California Valisi Gavin Newsom'un Demokratlar için potansiyel bir yedek olabileceğini söyledi.

"Clooney, hızlıca bir fotoğraf çektirip gitti"

Biden'ın münazaradaki kişi olduğunu belirten Clooney, Los Angeles'ta düzenlediği ve Julia Roberts ve Barbra Streisand gibi isimlerin katıldığı bağış toplama etkinliğinde Biden'ın kampanyasına bir gecede yaklaşık 30 milyon dolar topladı.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, Biden kampının Hollywood yıldızına yanıt verdiğini belirterek, "Başkan 3 saatten fazla bağış etkinliğinde kaldı. Clooney ise hızlıca bir fotoğraf çektirip gitti" dedi. Kaynak, Başkan'ın bağış toplantısına katıldığında G7 zirvesi için bulunduğu İtalya'dan Los Angeles'a yeni geldiğine dikkat çekti.