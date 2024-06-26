Homofobik yasadan mahkum edilen eski askerlere Biden'dan af

ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin kasım ayındaki seçimlerde başkan adayı Joe Biden, eşcinsel ilişkiyi yasaklayan askeri bir kanun kapsamında son 60 yılda mahkum edilen binlerce eski asker için af kararı aldı. Başkanlık seçimleri yaklaşırken ve Onur Ayı devam ederken alınan bu af kararı, sadece cinsel yönelimleri dolayısıyla mahkum edilen askeri personelin, bu sebeple kendilerine sağlanmayan yan hak ve yardımlardan yararlanmak için af belgesine başvurmalarına olanak sağlayacak.

Biden: Bu kararla tarihi bir yanlışı düzeltiyorum

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Biden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, sadece kendileri oldukları için mahkum edilen pek çok eski hizmet üyesinin affedilebilmesi için özel af yetkimi kullanarak tarihi bir yanlışı düzeltiyorum" dedi.

Biden, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cesaretlerine ve çok büyük fedakarlıklarına rağmen binlerce LGBTQ+ servis üyesi, cinsel yönelimleri ya da toplumsal cinsiyet kimlikleri dolayısıyla askeriyeden ayrılmaya zorlandı. Bu vatansever Amerikalının çoğu askeri mahkemeye maruz kaldı ve bu büyük adaletsizliğin yükünü onlarca yıl taşıdı."

"Tarihi bir adaletsizlik eyleme geçilerek düzeltildi"

Joe Biden'ın çıkardığı af, 1951 yılından Kongre'nin değişiklik yaptığı 2013 yılına kadar yürürlükte kalan ve rıza sahibi yetişkinler arasında olanlar da dahil olmak üzere eşcinsel ilişkiyi 'suç' kapsamına alan Askeri Adalet Tekdüzen Yasası Madde 125 kapsamında mahkum edilen askeri personeli kapsıyor. Konu hakkında basına açıklamada bulunan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, "Başkan'ın bu tarihi adaletsizliği eyleme geçerek düzeltme konusunda etkili olduğuna dikkat çekmek önemli" ifadelerini kullandı.

Biden'ın çıkardığı affın kapsamına giren kişiler, bahsi geçen af sertifikasını aldıktan sonra, askeriyenin ilgili birimine başvurarak ihraç statülerinde değişiklik yaptırabilecek, bu da hangi Gazi İşleri (VA) ek yardımlarından faydalanabileceklerinde karar verici olacak.