Honda ile görüşmeler sonlandırıldı! Nissan yeni iş ortakları peşinde: Hedefte hangi şirketler var?

Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda arasındaki birleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanmasının ardından Nissan, yeni bir iş ortağı arayışına girdi. Şirket, özellikle ABD merkezli teknoloji firmalarıyla iş birliği yapmayı planlıyor.

Nissan Tokyo Borsası’nda değer kazandı

Küresel satışları yavaşlayan Nissan, Kuzey Amerika pazarını hala en önemli bölgesi olarak görmeye devam ediyor. Elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojilerine olan artan ilgiyle birlikte otomobil üreticileri, teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmayı hedefliyor. Bu gelişmelerin ardından, Nissan hisseleri Tokyo Borsası’nda yüzde 8,7 oranında değer kazandı.

Anlaşmanın bitmesi Nissan için büyük risk

Honda ile yapılan anlaşmanın sona ermesi, Nissan için büyük bir risk oluşturuyor. Şirket, eskiyen ürün yelpazesi nedeniyle ciddi indirimler yapmak zorunda kalırken, bu da karlılığını olumsuz etkiliyor. Yılın ilk yarısında net gelirinde yüzde 94 oranında düşüş açıklayan Nissan, 9 bin çalışanını işten çıkarmayı ve üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor. Buna rağmen, fabrikalarını kapatma yönünde bir adım atılmadı. Honda, Nissan’ın kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmesini istedi fakat Nissan yönetimi, Honda’nın önerdiği tamamen satın almayı reddetti.

İki şirket de tazminat ödemekten kaçınacak

Yapılan anlaşmaya göre, Honda ile müzakerelerin sona erdirilmesi durumunda her iki taraf da 100 milyar yen (yaklaşık 657 milyon dolar) tazminat ödemekten kaçınacak.

Nissan yönetimi, CEO Makoto Uchida ve diğer üst düzey yöneticilerden yeni bir iş ortağı bulma amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma planı hazırlamalarını istedi. Bu planın, şirketin 13 Şubat'ta açıklanacak üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte duyurulması bekleniyor.

Renault ile ittifakta yönetim krizi

2018’de eski başkan Carlos Ghosn’un tutuklanmasının ardından Nissan, Renault ile olan ittifakında zorluklar yaşamış ve bu durum şirketin yönetim krizine girmesine neden olmuştu. Kasım ayında yıllık kar tahminlerini yüzde 70 oranında düşüren Nissan, finansal zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

Buna rağmen, Nissan’ın geniş üretim ağı ve güçlü marka değeri, potansiyel yatırımcılar için hala cazip fırsatlar sunuyor. iPhone üreticisi Foxconn’un ana şirketi Hon Hai Precision Industry Co., geçtiğimiz Aralık ayında Nissan’ın hisselerini satın almak için bir teklif yapmıştı. Ancak, Honda ile süren müzakereler nedeniyle bu teklif askıya alındı. Bloomberg'in haberine göre, Foxconn, Honda ve Nissan arasındaki görüşmelerin başarısız olmasını bekleyerek yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.