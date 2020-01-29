Honda ve Toyota, Çin'deki üretimlerini durdurdu

29 Ocak 2020

Honda Motor, Çin'de bulunan iki motorsiklet fabrikasında koronavirüs salgınının önüne geçilmesi çabalarına destek amacıyla 9 Şubat'a kadar kapattı. Benzer şekilde bir açıklama da Toyota'dan geldi. Japon otomotiv devi Çin'deki üretimlerine 9 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu.

Honda, Tianjin ve Taicang kentlerinde bulunan bu iki fabrikada üretimi durdurmasının yarı sıra Shanghay'da motosiklet genel merkezide Çin Yeni Yılı tatilini 10 Şubat'a kadar uzattı.

Honda Motor'un Wuhan'da bulunan 3 otomobil fabrikasında üretimin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Tesislerin Çin Yeni Yılı tatili sonrası 3 Şubat'ta yeniden faaliyete geçmeleri planlanıyordu.

Honda ve Toyota'nın yanısıra, General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot'nun sahibi PSA Group da Çin'de üretimlerine korona virüs nedeniyle ara vermişti.

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