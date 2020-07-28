Hong Kong, B. Krallık, Kanada ve Avustralya ile adli işbirliğini askıya aldı

28 Temmuz 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Hong Kong hükümetinin Birleşik Krallık, kanada ve Avustralya ile adli işbirliği anlaşmalarının ve suçlu iadelerinin askıya alındığını duyurdu.

Hükümetin anlaşmaları askıya aldığı üç ülke daha önce Hong Kong ulusal güvenlik yasası sebebiyle Çin'i eleştirm ve benzer aksiyonlar almışlardı. Wang bu tür eleştiriler ve anlaşmaların askıya alınmasının Çin'in iç işlerine karışmak olarak yorumlandığını açıklamıştı.