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Hong Kong, B. Krallık, Kanada ve Avustralya ile adli işbirliğini askıya aldı

Hong Kong Hükümeti Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya ile adli işbirliklerini askıya aldı.

Hong Kong, B. Krallık, Kanada ve Avustralya ile adli işbirliğini askıya aldı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Hong Kong hükümetinin Birleşik Krallık, kanada ve Avustralya ile adli işbirliği anlaşmalarının ve suçlu iadelerinin askıya alındığını duyurdu.

Hükümetin anlaşmaları askıya aldığı üç ülke daha önce Hong Kong ulusal güvenlik yasası sebebiyle Çin'i eleştirm ve benzer aksiyonlar almışlardı. Wang bu tür eleştiriler ve anlaşmaların askıya alınmasının Çin'in iç işlerine karışmak olarak yorumlandığını açıklamıştı.

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