Hong Kong da ABD'yi DTÖ'ye şikâyet edecek!

Hong Kong'un ABD'yi gümrük tarifeleri konusunda Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikâyet edeceği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde de Çin, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasını DTÖ'ye şikâyet etmişti.

"Hong Kong'un ayrı bir gümrük bölgesi olduğunu göz ardı ettiler"

Hong Kong Baş Sekreteri Eric Chan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu DTÖ kurallarına kesinlikle aykırı." ifadelerini kullanarak, Hong Kong'un ABD'nin kente uyguladığı son gümrük tarifelerini Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet edeceğini kaydetti.

Çin yönetimindeki şehrin iki numaralı yetkilisi olan Chan gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin, Hong Kong'un ayrı bir gümrük bölgesi olduğunu tamamen göz ardı ettiğini belirterek, "Bu mantıksız düzenlemeyle ilgili olarak DTÖ'ye şikayette bulunacağız" dedi.

Tüm posta ve paketler askıya alınmıştı

ABD, Asya finans merkezinden gelen mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

ABD Posta Servisi geçen hafta Çin ve Hong Kong'dan gelen tüm posta ve paketleri askıya aldı, ancak kısa bir süre sonra bu kararını geri aldı.

Çin ve Hong Kong'dan gelen paketlerin kabulünü durdurma hamlesi, perakendeciler ve ekspres kargo firmaları arasında ABD tarifeleriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda kafa karışıklığına neden olmuştu.