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Hong Kong seçimleri COVID-19 sebepli ertelenebilir

Çin'in Hong Kong seçimlerini COVID-19 salgınında ikinci dalga endişeleriyle erteleyebileceği belirtildi.

Hong Kong seçimleri COVID-19 sebepli ertelenebilir
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Hong Kong'da yayın yapan kamu kuruluşu RTHK, Çin hükümetinin 6 Eylül tarihinde yapılacak olan seçimleri COVID-19 salgınının ikinci dalgası endişeleriyle gelecek seneye kadar erteleyebileceğini duyurdu.

RTHK'in haberinde seçimlerin ertelenmesinin, kazanmak için istekli olan demokrasi yanlısı muhalefete bir darbe vuracağı belirtildi.

Demokrasi aktivisti Joshua Wong, "Seçimleri ertelemek için salgını öne sürmek kesinlikle bir yalan." dedi.

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