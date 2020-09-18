Hong Kong yüksek mahkemesinde istifa

18 Eylül 2020

Hong Kong'un yüksek mahkemesindeki 14 yabancı yargıçtan biri olan Avustralyalı James Spigelman'ın, Çin'in kapsamlı yeni ulusal güvenlik yasasına ilişkin endişeler nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Hong Kong yerel yöneticisi Carrie Lam, Spigelman'ın istifasını doğruladı, ancak bir neden belirtmedi.

Eski Yeni Güney Galler Başyargıcı olan Spigelman, Çin parlamentosunun onayladığı yasayı alenen eleştiren ve istifa eden ilk kıdemli yargıç oldu.

Polonya doğumlu hukukçu, ABC'ye “ulusal güvenlik mevzuatının içeriğiyle ilgili” nedenlerle istifa ettiğini söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Spigelman'ın ayrılışı, Çin'in teamül hukukuna dayalı bağımsız bir yasal sisteme sahip olan serbest finans merkezine bir ulusal güvenlik yasası dayatması nedeniyle yerel ve uluslararası hukuk çevrelerini alarma geçirdi.

Yeni ulusal güvenlik yaası kapsamında Lam, güvenlik mevzuatı kapsamında ulusal güvenlik davalarını ele alacak bir hukukçu heyeti için yargıç seçme hakkına sahipken, şüphelilerin, ciddi vakalarda, Komünist Parti tarafından kontrol edilen mahkemelerde yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesi öngörülüyor.

Spigelman, geçen yıl Hong Kong mahkemesinde üç yıllık dönem için yeniden atanmıştı.

Yabancı yargıçlar uzun zamandır Hong Kong’un yargı bağımsızlığının bir sembolü olarak görülüyor ve Birleşik Krallık'ın 1997 yılında şehri Çin yönetimine geri vermesinin ardından Londra’daki Privy Konseyi’nin geleneksel rolünün yerini almaya yardımcı oluyor.