"Hong Kong'da seçimleri erteleme için geçerli bir sebep yok"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong Yasama Konseyi seçimlerini "bu denli uzun süre" ertelemenin geçerli bir sebebi olmadığını söyledi.
Pompeo yaptığı yazılı açıklamada Hong Kong'un komünist Çin yönetimi altında yaşayn bir kent olmaya doğru yol aldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı, "Bu üzücü gelişme Çin'in, Hong Kong halkına, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı olan Çin-Birleşik Krallık Ortak Beyannamesine ve temel yasalara karşı yükümlülüklerine bağlılığını gösteriyor."
Cuma günü, Hong Kong Yöneticisi Carrie Lam, acil durum yetkililerini göreve çağırarak COVID-19 salgını sebebiyle seçimleri erteleme çağrısı yaparak, şehrin yüksek alarm düzeyinde kalması gerektiğini söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada gecikme kınanırken, gecikmenin sebebinin muhalif adayların seçimlerden çekilmesinin amaçlandığı ve demokrasinin yok sayıldığı belirtildi.