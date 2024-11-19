Hong Kong’da 'Ulusal Güvenlik' muhalefeti vurdu: İzinsiz 'ön seçim' onlarcasına hapis cezası getirdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, 2020 Yasama Meclisi seçimleri öncesinde izinsiz "ön seçim" düzenleyen muhalif siyasetçilerle ilgili davada karar açıklandı.

Hong Kong Mahkemesi, ön seçimi organize eden Hong Kong Üniversitesi eski Hukuk Profesörü Benny Tai Yiu-tin’i 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ön seçimde aday olan 44 kişi ise 4 yıl 2 ay ila 7 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Sanıklardan ikisi beraat etti.

Mahkeme, gayriresmi ön seçimin "Yasama Meclisi'nin muhalefet tarafından ele geçirilerek hükümetin meşruiyetinin sarsılmasını ve devrilmesini amaçladığını" belirtti.

Ulusal Güvenlik Yasası ve ön seçim

2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası, "hükümeti devirmeye teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehdit eden eylemleri" suç sayıyor. Söz konusu yasa kapsamında 100’den fazla muhalif hakkında soruşturma açıldı, birçok sivil toplum kuruluşu ve medya kuruluşu kapandı.

Muhalifler, 2020 Yasama Konseyi seçimlerine hazırlık amacıyla düzenledikleri ön seçimle 610 binden fazla seçmene ulaşmıştı. Ancak bu seçim, dönemin Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam tarafından yasa dışı ilan edilmişti.

Hong Kong'un statüsü ve "tek ülke, iki sistem"

1997’de İngiltere’den Çin'e devredilen Hong Kong, "tek ülke, iki sistem" modeli kapsamında özerk bir yapıya sahip. Ancak Pekin yönetimi, son yıllarda bölgenin özerk yapısını zayıflatan yasal düzenlemeleriyle eleştiriliyor.