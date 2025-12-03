Hong Kong'daki gökdelen yangınında ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

Hong Kong'da 26 Kasım'da meydana gelen yangın faciasında can kaybı artmaya devam ediyor. Hong Kong Polisi'nden Chow Yat-ming, düzenlediği basın toplantısında, "Wang Fuk Court" adlı 31 katlı binada tadilat sırasında başlayan yangında 159 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkilinin verdiği bilgilere göre, bulunan 159 cesedin 140'ının kimliği belirlendi. Kimliği tespit edilenlerin 91'i kadın, 49'u erkek ve yaşamını yitirenlerin yaşlarının 1 ile 97 arasında değiştiği bildirildi.

30 kişi halen kayıp

Chow Yat-ming, halen 30 kişinin kayıp olduğunu belirterek "Gerçekten istiyoruz ki, bunları bir an önce ortaya çıkarabilelim ki geride kalan aileler son vedalarını yapabilsin" ifadelerini kullandı.

Yangına ilişkin yürütülen cezai soruşturma kapsamında şimdiye kadar 21 kişi, taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.